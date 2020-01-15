В четверг Рязань пойдет на тепловой рекорд

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:36:44+03:00

Аномальное тепло держится в Рязани с самого начала календарной зимы.

Изменить размер текста: A A

15 января в Рязани может пасть тепловой рекорд. Для этого дня он составляет 2,7 градуса и был установлен в 2015 году.

Теперь же Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предсказывает дневную температуру по области -1…+4 градуса. В ночь на среду обещают -3…+2.

Небольшие осадки ожидаются как в темное (до 1 мм), так и в светлое время суток (до 3,9 мм). Для сравнения: всего за первые две недели 2020 года выпало 17 мм осадков. К сожалению, из-за аномального тепла наибольший их объем 15-го числа, скорее всего, придется не на снег, а на дождь.

При этом сохранится довольно сильный ветер: юго-западный, 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU