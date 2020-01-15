В Рязанской области назначили нового транспортного прокурора
Уроженец Саратова до этого занимал аналогичную должность в Липецкой области
Алексей Сидоров (слева на переднем плане) проводит личный прием. Фото: mmtproc.ru
Изменить размер текста:
Старший советник юстиции Алексей Сидоров назначен Рязанским транспортным прокурором. Сюда по приказу федерального руководства он пришел из Липецка, где с 2010-го занимал аналогичную по рангу руководящую должность. Какова дальнейшая судьба его предшественника Андрея Широкова, не сообщается.
Алексей Владимирович родился 12 января 1980 года в Саратове, где и окончил государственную академию права. Начинал карьеру в родном регионе, а покинул его в 2008-м, став заместителем Волгоградского транспортного прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU