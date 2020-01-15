Елена Сорокина поблагодарила организаторов фестиваля «Новогодняя столица»

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:28:07+03:00

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина вручила грамоты и благодарственные письма организаторам фестиваля «Новогодняя столица России», проходившего в областном центре с 7 декабря по 7 января. Среди тех, кого чествовали в администрации, были представители муниципальных, а также частных организаций и предприятий, различных силовых ведомств и средств массовой информации.

- Здесь собрались настоящие патриоты, люди, отдающие себя общему служению. Я уверена, что новый год для каждого из вас сложится удачно, успешно, будет счастливым. Потому что в преддверии и после Нового года вы сделали большое дело – подарили праздник, замечательное настроение, сделали счастливыми тысячи рязанцев и гостей нашего города, - приводит слова Елены Сорокиной пресс-служба администрации областного центра.

Также сити-менеджер отметила наградами руководителей предприятий – партнеров праздника. Среди них различные кафе, рестораны, гостиницы и компании, организовавшие фестивали и концерты. Наград также удостоились волонтеры, журналисты, представители вузов, музеев и ряда других организаций.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU