2020-01-14T17:54:05+03:00
Происшествия

Соседи помогли предотвратить двойное убийство в рязанской глубинке

СК ходатайствовал, чтобы их наградили. Уголовное дело о покушении передано в суд
Антон КОНОВАЛОВ
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Передано в суд уголовное дело о покушении на двойное убийство в селе Борок Шиловского района. Тогда, вечером 8 мая 2019 года, душегуб столкнулся с активным сопротивлением и не смог довершить начатое.

Обвиняемый, 45-летний житель города Сасово, ворвался в дом к бывшей жене и теще. Вооружен он был аж тремя ножами, один из которых попытался воткнуть экс-супруге в шею, но женщина ему этого сделать не позволила. Мать, подоспевшую на помощь дочери, незваный гость захотел ударить ножом в живот, однако она сумела выбить оружие из рук нападавшего. А в тот момент, когда руки обезумевшего мужчины сомкнулись на шее хозяйки, прибежали соседи и скрутили его.

Следственное управление СКР по Рязанской области объявило благодарность тем, кто помог предотвратить страшное преступление, и, более того, ходатайствовало о государственной награде для них за активную гражданскую позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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