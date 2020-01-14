2020-01-14T15:46:44+03:00
Общество

Градоначальница Рязани официально определилась с «правой рукой»

Владимир Бурмистров назначен и.о. первого заместителя главы администрации, руководителем аппарата
Антон КОНОВАЛОВ
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Владимир Бурмистров. Фото: admrzn.ruВладимир Бурмистров. Фото: admrzn.ru
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У главы администрации Рязани Елены Сорокиной появился первый заместитель, который одновременно с этим возглавляет аппарат исполнительного органа власти. Место, по сути, «правой руки» (но пока с приставкой «и.о.») досталось уроженцу Ростова-на-Дону Владимиру Бурмистрову.

Притом за Бурмистровым как за одним из заместителей (здесь уже без приставки) помимо аппарата остается хозяйственный блок. Он продолжает курировать деятельность управления энергетики и ЖКХ, управления транспорта и управления благоустройства города.

Начинал свою деятельность в администрации Рязани Бурмистров в статусе «внештатного советника» в ноябре 2018 года. Прежде, с 2014-го, работал на разных должностях в крупных энергетических компаниях - «Россети» и «ТНС энерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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