2020-01-14T12:30:19+03:00
Спорт

ХК «Рязань» победил после семи поражений подряд

Удачным выдался выезд в Тверь. Правда, «Динамо» обыграно только по буллитам
Антон КОНОВАЛОВ
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Решающий бросок Георгия Сергеенко. Фото: vk.com/hcryazan_officialРешающий бросок Георгия Сергеенко. Фото: vk.com/hcryazan_official
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13 января хоккейный клуб «Рязань» одержал свою первую победу в 2020 году. Знаменательна она стала еще и потому, что семь предыдущих матчей подряд (!) «горожане» проиграли.

Удачным выдался выезд в Тверь – к местному «Динамо». Основное время закончилось со счетом 2:2 (у «Рязани» отличились Андрей Чванчиков и Сергей Мельников), а в серии буллитов командам понадобилось 14 попыток – единственную реализовал нападающий гостей Георгий Сергеенко.

Главный тренер «Рязани» Дмитрий Крамаренко после игры заявил, что команда испытывает на себе психологическое давление (по всей видимости, из-за результатов и места почти на самом дне турнирной таблицы).

- Не самый лучший матч по игре в обороне, мы можем лучше играть. Радует, что одержали победу – это сегодня для нас самое главное, - цитирует наставника пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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