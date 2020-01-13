Два пострадавших в ДТП на М5 остаются в крайне тяжелом состоянии

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:46:57+03:00

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Силами центра медицины катастроф в Рязань транспортировали четырех пострадавших в резонансном ДТП на М5. Напомним, в ночь на 12 января в результате столкновения двух легковых автомобилей в Шацком районе погибли три человека, еще восемь госпитализированы с различными травмами.

Два человека по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. Это те пациенты, у которых диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы вкупе со скелетными повреждениями. По словам руководителя травмцентра 1-го уровня Андрея Карпунина, комментарий которого опубликовал минздрав, прогнозы на их счет давать рано.

Еще двое пострадавших, доставленных в ОКБ, - также «тяжелые», но их состояние оценивают как стабильное и прогнозируют благоприятный исход.

- Всем пациентам проведены необходимые оперативные вмешательства, - сообщил Карпунин.

ИСТОЧНИК KP.RU