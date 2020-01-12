На 13 января в Рязанской области прогнозируют метель и дождь

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:47:38+03:00

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Опубликован прогноз Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 13 января. Вновь ожидаются осадки, причем ночью они будут небольшими в виде снега (местами метель), а днем – умеренными и могут трансформироваться в мокрый снег и даже дождь.

Многое будет зависеть от температуры воздуха, которая останется аномально высокой: по области -5…0 градусов ночью и -3…+2 градуса днем. При столь неустойчивой погоде неизбежны гололедные явления.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, ночью с порывами до 15 м/с, передает пресс-служба областного ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU