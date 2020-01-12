2020-01-12T16:11:42+03:00
Общество

С улиц Рязани вывезли почти 2000 кубометров снега

Уборку проводит Дирекция благоустройства города и подрядные организации
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
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Администрация Рязани заявила, что 11 января и в ночь на воскресенье с улиц областного центра вывезли 1832 кубометра снега. Уборку проводит Дирекция благоустройства города и четыре подрядчика.

По официальной информации, последствия субботнего снегопада ликвидировали 93 единицы техники. Помимо снегоуборочных машин это пескоразбрасыватели, тракторы-щетки, самосвалы, погрузчики и другие.

Для противогололедной обработки городские службы израсходовали 677 кубометров пескосоляной смеси и 30 тонн реагента.

В связи со сложной дорожной обстановкой к водителям и пешеходам обратились с просьбой быть предельно внимательными и осторожными.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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