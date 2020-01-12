С улиц Рязани вывезли почти 2000 кубометров снега
Администрация Рязани заявила, что 11 января и в ночь на воскресенье с улиц областного центра вывезли 1832 кубометра снега. Уборку проводит Дирекция благоустройства города и четыре подрядчика.
По официальной информации, последствия субботнего снегопада ликвидировали 93 единицы техники. Помимо снегоуборочных машин это пескоразбрасыватели, тракторы-щетки, самосвалы, погрузчики и другие.
Для противогололедной обработки городские службы израсходовали 677 кубометров пескосоляной смеси и 30 тонн реагента.
В связи со сложной дорожной обстановкой к водителям и пешеходам обратились с просьбой быть предельно внимательными и осторожными.
Фото: admrzn.ru
ИСТОЧНИК KP.RU