2020-01-10T20:13:12+03:00
Общество

В субботу рязанцам обещают неплохой снег

При сравнении уровня осадков с водой – как средний летний дождь
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Рязанское Управление МЧС опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 11 января.

В субботу будет облачная погода. Ночью снег пройдет лишь местами и небольшой, а вот днем его обещают до 4,5 мм – это в пересчете на воду. Если сравнить уровень осадков с аналогичным, но летним, то такой показатель соответствует среднему дождю.

До утра в отдельных районах региона ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Внимание: на дорогах гололедица!

Температура воздуха ночью -6...-1°С, днем столбики термометров подтянутся к -4…+1°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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