2020-01-10T18:31:53+03:00
Недвижимость

В начале будущей недели в Рязани будут отключать свет и воду

ХВС на паре улиц в понедельник, электричество по ряду адресов – во вторник
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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В начале будущей рабочей недели в Рязани планово отключат электроэнергию и холодную воду, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Так, в понедельник, 13 января, ХВС не будет с 9.00 до 16.00 на двух улицах облцентра:

– ул. Керамзавод, д. 36, д. 37, д. 38 и д. 31;

– ул. Кирпичный завод, д. 15 и д. 16.

Электроэнергии не будет дольше: свет отключат во вторник, 14 января, с 10.00 до 16.00 по адресам:

– ул. Хлебная, д. с 1 по 7;

– ул. Рязанская, д. с 1 по 39, д. 47, д. 51и д. 58;

– с/т «Строитель-6»;

– с/т «Дружба»;

– 1-й Рязанский проезд, д. 1а, д. 1и д. 3;

– 3-й Нефтезаводской проезд, д. 4, д. с 5 по 15, д. 45/3, д. 9а, д. 12, д. 14 и д. 31 плюс дачные участки №№141, 132, 134, 143, 138, 121, 122, 126, 129, 127, 131, 135, 136, 138, 49 и 137;

– ул. 1-я Нагорная, д. с 1 по 44;

– ул. Нефтезаводская, д. 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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