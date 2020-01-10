Названы самые дальние страны, куда выдворяли рязанских мигрантов
За 2019 год из России выдворили 148 иностранцев, задержанных в Рязанской области за нарушения миграционного законодательства. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, большинство из них (более 100 человек) – граждане Узбекистана.
Приставы перечислили и другие страны, в которые пришлось возвращать приезжих. Это Таджикистан, Казахстан, Молдова, Туркмения, Армения, Кыргызстан, Украина, Азербайджан, Белоруссия, Турция, Нигерия, Вьетнам…
А самым дальним направлением оказалось Королевство Эсватини, больше известное по старому названию – Свазиленд (использовалось до 2018-го). Чтобы добраться до этого небольшого кусочка суши, а страна по площади вдвое меньше Рязанской области, сервисы по поиску авиабилетов предлагают совершить не менее двух пересадок и отдать за перелеты около 60 тысяч рублей.
Сколько потратило наше государство на выдворение иностранцев, не уточняется, зато приставы с гордостью отмечают, что 1,5 млн. рублей бюджет сэкономил за счет 87 человек, оплативших билеты самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU