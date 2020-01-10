2020-01-10T16:33:58+03:00
Общество

Названы самые дальние страны, куда выдворяли рязанских мигрантов

Самая-самая - Королевство Эсватини - по площади вдвое меньше Рязанской области
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Географически Королевство Эсватини зажато между ЮАР и Мозамбиком.Географически Королевство Эсватини зажато между ЮАР и Мозамбиком.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

За 2019 год из России выдворили 148 иностранцев, задержанных в Рязанской области за нарушения миграционного законодательства. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, большинство из них (более 100 человек) – граждане Узбекистана.

Приставы перечислили и другие страны, в которые пришлось возвращать приезжих. Это Таджикистан, Казахстан, Молдова, Туркмения, Армения, Кыргызстан, Украина, Азербайджан, Белоруссия, Турция, Нигерия, Вьетнам

А самым дальним направлением оказалось Королевство Эсватини, больше известное по старому названию – Свазиленд (использовалось до 2018-го). Чтобы добраться до этого небольшого кусочка суши, а страна по площади вдвое меньше Рязанской области, сервисы по поиску авиабилетов предлагают совершить не менее двух пересадок и отдать за перелеты около 60 тысяч рублей.

Сколько потратило наше государство на выдворение иностранцев, не уточняется, зато приставы с гордостью отмечают, что 1,5 млн. рублей бюджет сэкономил за счет 87 человек, оплативших билеты самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исполнять обязанности главврача поликлиники №2 будет Марина Панина
Из-за огромной ямы на дороге десять машин под Рязанью пробили колеса
В Рязани простились со старейшим священником епархии
На 13 января в Рязанской области прогнозируют метель и дождь
Причиной страшного ДТП в Рязанской области стал выезд на встречку
Врачи борются за жизнь пяти пострадавших в ДТП в Рязанской области
С улиц Рязани вывезли почти 2000 кубометров снега
В рязанском Мемориальном парке заработала лыжня
В Михайлове под пассажирский поезд попал 12-летний мальчик
Белая красота: рязанец на дрон снял снегопад в самом центре города
Двое мужчин хотели раскрасить из баллончика полицейский пункт на площади Ленина
В воскресенье в Рязани похолодает до 9 градусов мороза
В поселке Дягилево неизвестные отрезали собаке голову и выбросили у остановки
Под Рязанью после жесткого столкновения Renault улетел с трассы
Средневековые пытки: рязанского охотника тросом прицепили к машине и возили по лесу
МЧС: в ближайшие часы Рязань накроет снегом
Появились фотографии с места страшного массового ДТП под Рязанью
Рязанских охотников призвали не стрелять по ЛЭП
Власти дали совет рязанке, с которой маршрутчик якобы взял двойную плату за проезд
Минздрав РФ: Рязанская хирургия занимает 6 место среди всех регионов России
Рязанка пожаловалась на маршрутчика, который берет двойную плату за проезд
В массовом ДТП в Рыбновском районе пострадали пять человек
Под Рязанью произошло страшное массовое ДТП – машины разворотило
В субботу рязанцам обещают неплохой снег
Фестиваль «Зимние дни джаза в Рязани» приглашает еще на два концерта
В начале будущей недели в Рязани будут отключать свет и воду