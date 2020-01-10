Воспитанник ФК «Рязань» поехал на просмотр в «Енисей»

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:35:43+03:00

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Воспитанник и лучший бомбардир футбольного клуба «Рязань» Владислав Мещеряков отправился на просмотр в команду «Енисей» из Красноярска. Она идет на 17 месте в Футбольной национальной лиге – уровнем выше Профессиональной футбольной лиги, где выступает 21-летний нападающий. В прошлом сезоне «Енисей» и вовсе играл в РПЛ, но в итоге в элите не задержался.

Как сообщает пресс-служба ФК «Рязань», свой шанс Мещеряков получит с 10 по 23 января на просмотровых сборах сибиряков в Турции. Незадолго до этого, в ноябре 2019-го, по информации некоторых спортивных СМИ, форвард пытался показать себя в «Химках», которые также играют в ФНЛ, но идут на третьем месте. Еще раньше, в 2017-м, его просматривали в дубле «Спартака».

В текущем сезоне Мещеряков забил за «Рязань» 6 голов в 17 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU