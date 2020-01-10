2020-01-10T12:35:43+03:00
Спорт

Воспитанник ФК «Рязань» поехал на просмотр в «Енисей»

Это уже не первая попытка Владислава Мещерякова заиграть уровнем выше
Сергей ЛАЗУТИН
Поделиться:
Владислав Мещеряков. Фото: ФК "Рязань".Владислав Мещеряков. Фото: ФК "Рязань".
Изменить размер текста:

Воспитанник и лучший бомбардир футбольного клуба «Рязань» Владислав Мещеряков отправился на просмотр в команду «Енисей» из Красноярска. Она идет на 17 месте в Футбольной национальной лиге – уровнем выше Профессиональной футбольной лиги, где выступает 21-летний нападающий. В прошлом сезоне «Енисей» и вовсе играл в РПЛ, но в итоге в элите не задержался.

Как сообщает пресс-служба ФК «Рязань», свой шанс Мещеряков получит с 10 по 23 января на просмотровых сборах сибиряков в Турции. Незадолго до этого, в ноябре 2019-го, по информации некоторых спортивных СМИ, форвард пытался показать себя в «Химках», которые также играют в ФНЛ, но идут на третьем месте. Еще раньше, в 2017-м, его просматривали в дубле «Спартака».

В текущем сезоне Мещеряков забил за «Рязань» 6 голов в 17 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исполнять обязанности главврача поликлиники №2 будет Марина Панина
Из-за огромной ямы на дороге десять машин под Рязанью пробили колеса
В Рязани простились со старейшим священником епархии
На 13 января в Рязанской области прогнозируют метель и дождь
Причиной страшного ДТП в Рязанской области стал выезд на встречку
Врачи борются за жизнь пяти пострадавших в ДТП в Рязанской области
С улиц Рязани вывезли почти 2000 кубометров снега
В рязанском Мемориальном парке заработала лыжня
В Михайлове под пассажирский поезд попал 12-летний мальчик
Белая красота: рязанец на дрон снял снегопад в самом центре города
Двое мужчин хотели раскрасить из баллончика полицейский пункт на площади Ленина
В воскресенье в Рязани похолодает до 9 градусов мороза
В поселке Дягилево неизвестные отрезали собаке голову и выбросили у остановки
Под Рязанью после жесткого столкновения Renault улетел с трассы
Средневековые пытки: рязанского охотника тросом прицепили к машине и возили по лесу
МЧС: в ближайшие часы Рязань накроет снегом
Появились фотографии с места страшного массового ДТП под Рязанью
Рязанских охотников призвали не стрелять по ЛЭП
Власти дали совет рязанке, с которой маршрутчик якобы взял двойную плату за проезд
Минздрав РФ: Рязанская хирургия занимает 6 место среди всех регионов России
Рязанка пожаловалась на маршрутчика, который берет двойную плату за проезд
В массовом ДТП в Рыбновском районе пострадали пять человек
Под Рязанью произошло страшное массовое ДТП – машины разворотило
В субботу рязанцам обещают неплохой снег
Фестиваль «Зимние дни джаза в Рязани» приглашает еще на два концерта
В начале будущей недели в Рязани будут отключать свет и воду