2020-01-10T11:31:40+03:00
Общество

На переходе в центре Рязани маршрутка сбила пешехода

Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемой «зебре»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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9 января на улице Ленина в Рязани ПАЗ, работающий на одном из коммерческих маршрутов общественного транспорта, сбил пешехода. Управлял автобусом 31-летний горожанин. По предварительным данным, пострадавший - 20-летний житель областного центра - пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

ДТП случилось около 19 часов на перекрестке улиц Ленина, Николодворянской и Праволыбедской со стороны остановки «Цирк». Молодого человека с травмами доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, всего в трех ДТП за минувшие сутки пострадали три человека. Автоинспекторы выявили на дорогах региона более 9600 нарушений ПДД.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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