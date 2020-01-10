На переходе в центре Рязани маршрутка сбила пешехода
9 января на улице Ленина в Рязани ПАЗ, работающий на одном из коммерческих маршрутов общественного транспорта, сбил пешехода. Управлял автобусом 31-летний горожанин. По предварительным данным, пострадавший - 20-летний житель областного центра - пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
ДТП случилось около 19 часов на перекрестке улиц Ленина, Николодворянской и Праволыбедской со стороны остановки «Цирк». Молодого человека с травмами доставили в больницу.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, всего в трех ДТП за минувшие сутки пострадали три человека. Автоинспекторы выявили на дорогах региона более 9600 нарушений ПДД.
Фото: 62.мвд.рф
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