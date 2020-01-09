2020-01-09T17:29:05+03:00
Здоровье

Рязанцам рассказали, как лучше войти в рабочий режим после праздников

Самый приятный из советов – не стартовать резко
Мария БЛИНОВА
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Лучшее положение в гимнастике - лежа.Лучшее положение в гимнастике - лежа.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Первый рабочий день, все-таки наступивший после новогодних каникул, многим дался с трудом. И это не просто слова, а результаты исследования: по статистике 80% жителей нашей страны при выходе из длинных выходных испытывают депрессию. Как с ней бороться у рязанских специалистов выяснила съемочная группа ГТРК «Ока».

Первым делом обратились к физкультурникам. У тех совет на все случаи жизни один – зарядка.

– Простые упражнения помогают поднять настроение, дают бодрость и хорошее самочувствие, – говорит старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта РГУ имени С.А. Есенина Олег Рогожкин.

Стартовать советуют с головы, поворачивая ее в стороны, наклоняя вперед и назад. После подключить руки, ноги и туловище. Если вы начнете делать зарядку регулярно, а нагрузку будете потихоньку прибавлять – результат не заставит себя ждать. Идеальное завершение утренних упражнений – контрастный душ.

Психологи, в отличие от тренеров, понимают нас гораздо лучше: они говорят, что сразу после длительного отдыха резко стартовать в работе просто нельзя! Никаких перегрузок, сверхурочных, и даже длительного планирования.

– Не задерживаться после работы, не распределять какую-то деятельность, то есть – не начинать сразу в полную силу. Сегодня одно, завтра – другое, – рекомендует старший преподаватель кафедры общей психологии РГУ имени С.А. Есенина Елена Юрченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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