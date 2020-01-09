Рязанцы в новогодние праздники часто травились алкоголем

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:58:56+03:00

В ОКБ поступало много пациентов с судорожным синдромом и токсическим поражением головного мозга

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Сотрудники Областной клинической больницы в Рязани, работавшие в новогодние праздники, отмечали наплыв пациентов с типичными для этих дней диагнозами. О том, с чем приходилось сталкиваться медикам, пресс-службе минздрава рассказал руководитель травматологического центра 1-го уровня Андрей Карпунин:

- Поступало традиционно много пациентов с судорожным синдромом, токсическим поражением головного мозга, отравлениями суррогатами спиртных напитков, а также с черепно-мозговыми травмами и политравмами в результате ДТП и падений с высоты.

Карпунин отметил, что все пациенты остались живы. Один из них, наиболее тяжелый, продолжает проходить лечение в связи с травмами, полученными в результате ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU