2020-01-07T14:44:48+03:00
Общество

Погода не собирается ни радовать рязанцев, ни огорчать

Стабильность у нее пока почти полная
Мария БЛИНОВА
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Снег обещают совсем небольшой. Это в лучшем случае.Снег обещают совсем небольшой. Это в лучшем случае.Фото: Алексей ФОКИН
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Рязанское Управление МЧС опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 января.

В среду нас ждет облачная с прояснениями погода. Ночью в основном без осадков, днем местами пройдут небольшие снег и дождь. Ветер юго-западный, умеренный, местами порывистый – до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -9…-4°С, днем столбики термометров поднимутся до -4…+1ºС.

Внимание: на дорогах гололедица!

По предварительному прогнозу синоптиков в четверг, 9 января, ожидается примерно такая же погода. Только ночью температура не опустится ниже -4°С, днем же по области потеплеет до +2°С и возможно налипание мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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