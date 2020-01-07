Погода не собирается ни радовать рязанцев, ни огорчать

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:44:48+03:00

Снег обещают совсем небольшой. Это в лучшем случае. Фото: Алексей ФОКИН

Стабильность у нее пока почти полная

Изменить размер текста: A A

Рязанское Управление МЧС опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 января.

В среду нас ждет облачная с прояснениями погода. Ночью в основном без осадков, днем местами пройдут небольшие снег и дождь. Ветер юго-западный, умеренный, местами порывистый – до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -9…-4°С, днем столбики термометров поднимутся до -4…+1ºС.

Внимание: на дорогах гололедица!

По предварительному прогнозу синоптиков в четверг, 9 января, ожидается примерно такая же погода. Только ночью температура не опустится ниже -4°С, днем же по области потеплеет до +2°С и возможно налипание мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU