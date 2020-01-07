2020-01-07T14:00:54+03:00
Звезды

В рамках фестиваля «Зимние дни джаза» в Рязани пройдут бесплатные концерты

Музыкальный марафон продлится до 12 января
Мария БЛИНОВА
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Фото: предоставлено организатором.Фото: предоставлено организатором.
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Во вторник, 7 января, в гипермаркете «Глобус» выступят воспитанники детского музыкального театра «Созвездие Добра» и рязанская группа Feelin’s. В программе «Рождественский джаз» – яркие популярные новогодние песни и джазовые темы.

Начало в 14:45. Вход свободный.

А на следующий день, 8 января, там же выступит DixieLight Band. Дикселенд под управлением Дмитрия Климанова создаст праздничное настроение традиционными джазовыми темами 30-50-х годов, популярными мелодиями, польками и маршами.

Начало в 15:00. Вход свободный.

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В этот же день в Музейно-выставочном центре им. Каширина «Фотодом» (ул. Почтовая, 58) состоится концерт проекта «Manouche Club» – последователей Джанго Рейнхардта – яркого представителя цыганского джаза.

Начало в 17:00. Оплата – по сердцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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