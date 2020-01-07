В рамках фестиваля «Зимние дни джаза» в Рязани пройдут бесплатные концерты
Во вторник, 7 января, в гипермаркете «Глобус» выступят воспитанники детского музыкального театра «Созвездие Добра» и рязанская группа Feelin’s. В программе «Рождественский джаз» – яркие популярные новогодние песни и джазовые темы.
Начало в 14:45. Вход свободный.
А на следующий день, 8 января, там же выступит DixieLight Band. Дикселенд под управлением Дмитрия Климанова создаст праздничное настроение традиционными джазовыми темами 30-50-х годов, популярными мелодиями, польками и маршами.
Начало в 15:00. Вход свободный.
.
В этот же день в Музейно-выставочном центре им. Каширина «Фотодом» (ул. Почтовая, 58) состоится концерт проекта «Manouche Club» – последователей Джанго Рейнхардта – яркого представителя цыганского джаза.
Начало в 17:00. Оплата – по сердцу.
ИСТОЧНИК KP.RU