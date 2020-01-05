В райцентре Пителино за рулем «Жигулей» скончался водитель-астматик

5 Янв. 2020 2020-01-05T20:02:47+03:00

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В воскресенье, 5 января, в 14.08 поступило сообщение о ДТП в райцентре Пителино. На перекрестке улиц Горького и Советской «Жигули» пятой модели вылетели с дороги. Приехавшая на вызов бригада медиков зафиксировала смерть пожилого водителя.

По предварительным данным, у водителя случился сердечный приступ или астматическое удушье. Издательство «Пресса» сообщает, что родственники погибшего подтвердили тот факт, что мужчина принимал противоастматические средства.

По факту смерти человека проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU