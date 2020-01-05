Пожар в рязанском поселке Семчино тушили 20 человек
Из горящего дома спасен мужчина
Фото с места ЧП. Фото: соцсети.
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В субботу, 4 января, примерно в 16.00 на улице Свободы в поселке Семчино (Рязань) загорелся двухэтажный кирпичный дом. На ликвидацию ЧП выезжали четыре пожарных автомобиля и 20 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Как сообщают очевидцы, пожарные вытащили из горящего дома заснувшего пьяного соседа. А затем еще несколько часов сражались с огнем, чтобы пламя не перекинулось на соседние постройки.
Огонь повредил половину жилого дома. Из людей на пожаре никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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