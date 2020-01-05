2020-01-05T12:28:17+03:00
Происшествия

Пожар в рязанском поселке Семчино тушили 20 человек

Из горящего дома спасен мужчина
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ЧП. Фото: соцсети.Фото с места ЧП. Фото: соцсети.
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В субботу, 4 января, примерно в 16.00 на улице Свободы в поселке Семчино (Рязань) загорелся двухэтажный кирпичный дом. На ликвидацию ЧП выезжали четыре пожарных автомобиля и 20 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Как сообщают очевидцы, пожарные вытащили из горящего дома заснувшего пьяного соседа. А затем еще несколько часов сражались с огнем, чтобы пламя не перекинулось на соседние постройки.

Огонь повредил половину жилого дома. Из людей на пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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