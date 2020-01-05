2020-01-05T11:07:52+03:00
Общество

В канун Нового года осуществилась мечта двоих пожилых рязанцев из Михайловского дома-интерната

В праздничные дни чудеса происходят не только с детьми, но и со взрослыми
Александр ФЕДОСЕЕВ
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Двое проживающих в Михайловском доме-интернате для пожилых и инвалидов рязанцев – Марина Мельникова и Андрей Ольховников – мечтали побывать в «Новогодней столице 2020» и посетить современный кинотеатр. Осуществление их мечты стало возможно в рамках лотереи «Мечтай со мной».

В канун Нового года Марина и Андрей отправились в Рязани, познакомились с красочным убранством улиц областного центра, а также посмотрели современный фильм в формате 3D. Последнее вызвало неподдельный восторг.

Интересно, что Марина Мельникова и Андрей Ольховников и сами регулярно стараются помогать своим товарищам по интернату. Они являются активистами волонтерского движения «Серебряный возраст». Эта история еще раз доказывает, что в новогодние дни чудеса происходят не только с детьми, но и со взрослыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В канун Нового года осуществилась мечта двоих пожилых рязанцев из Михайловского дома-интерната
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