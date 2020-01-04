В Рязанской области задержали москвича за нарушение правил охоты
3 января на территории Кермисинского лесного хозяйства у деревни Боголюбовка сотрудники ОМОН и охотинспекторы задержали 53-летнего москвича. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.
Несмотря на то, что найденное у мужчины ружье зарегистрировано в установленном законом порядке, оно перевозилось в незачехленном виде, что является нарушением правил хранения, ношения оружия и патронов к нему.
В отношении охотника-нарушителя составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф и и лишение разрешения на оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU