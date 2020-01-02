В Касимовском районе авто врезались в ограждения и съезжали с трасс
В интернете местные жители пишут о скользких дорогах и несоблюдении водителями скоростных ограничений
Фото с мест происшествя появлялись в интернет-пабликах в течение всего дня
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В течение 2 января в интернет-пабликах появилось несколько фото м дорог вокруг Касимова с изображением автомобилей, врезавшихся в ограждение дороги или съехавших на обочину.
Из комментариев понятно, что местные жители признают виновными в этой ситуации скользкие дороги и водителей, которые не соблюдают скоростной режим. «Дорога, конечно жесть», – пишут одни. «Топотиться не нужно, лучше соблюдать скоростной режим», – добавляют другие.
ИСТОЧНИК KP.RU