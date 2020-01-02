2020-01-02T18:37:20+03:00
Общество

Встреча Нового года в Рязани была показана на «Первом канале»

Праздничную ночь в «Новогодней столице» показали вместе с гуляниями в Москве, Хабаровске, Екатеринбурге, Калининграде
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Праздничный фейерверк на площади Ленина в новогоднюю ночьПраздничный фейерверк на площади Ленина в новогоднюю ночь
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Встреча Нового года в Рязани была показана по центральному телевидению на «Первом канале». Сюжет в выпуске новостей был посвящен гуляниям в нескольких городах страны – от Москвы до Хабаровска на восток и Калининграда на запад.

Тележурналисты отметили, что Рязань в эти праздники объявлена «Новогодней столицей России». Город, посетовали они, остался без снега, но праздничное настроение это не испортило. На главной площади в новогоднюю ночь выступили музыкальные коллективы, а после их выступлений прозвучали поздравления первых лиц области и города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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