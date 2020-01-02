Рязанец пожаловался: на улице Почтовой помяли его припаркованное авто

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:49:19+03:00

Парковка в центре Рязани в последнее время почти везде или запрещена, или платная Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Утром 2 января сразу в нескольких интернет-пабликах соцальных сетей разместили заявление анонима, у которого вечером 1 января незнакомцы помяли автомобиль.

«1 января в 21:40 я стоял на Почтовой, ждал друзей...» – начал рязанец свой рассказ. По его словам, подошли пятеро пьяных и стали кричать, чтобы он убрал машину. Трое мужчин высокого роста и крепкого телосложения стали бить по дверям и кузову, «сделав вмятины». Затем они набросились и на самого водителя.

Гражданин тем же вечером написал заявление в полицию о повреждении машины и причинении телесных повреждений.

В пресс-службе администрации Рязани заверили, что проводится проверка, и сделали предположение, что конфликт случился из-за парковки в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU