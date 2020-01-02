2020-01-02T16:41:32+03:00
Происшествия

Кражи в районе Рязанской области раскрыли по окуркам злоумышленника

Ранее судимый гражданин похитил инструменты и технику в двух шиловских селах, но «прокололся» на генетическом анализе
Сергей ЮРЧЕНКО
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Генетический анализ – новейший вид исследований вещественных доказательствГенетический анализ – новейший вид исследований вещественных доказательствФото: Артем КИЛЬКИН
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Благодаря найденным окуркам с генетическими следами злоумышленника полицейскими были раскрыты две кражи в Шиловском районе. Об этом сообщило региональное УМВД.

В селе Погари 48-летний москвич, приехав навестить свою дачу, обнаружил, что одна из стен его дома повреждена, а двери сарая и бани взломаны. Из построек пропали инструменты, электротехника и аккумуляторы. Хозяин немедленно обратился в полицию. Сыщики, осмотрев место происшествия, нашли несколько окурков сигарет и отправили их на исследование. Эксперты-криминалисты нашли на окурках генетические следы. Автоматизированная система учета показала, что эти гены уже находятся в базе данных: они принадлежат ранее судимому за кражи 40-летнему жителю Касимова.

Явившись домой к подозреваемому, оперативники установили, что он причастен к еще одной краже в селе Симакино – там у 88-летнего пенсионера он похитил бензотриммер. Теперь злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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