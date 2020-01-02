К старту готовится фестивальный цикл «Зимние дни джаза в Рязани»

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:00:34+03:00

Геннадий Филин – организатор большинства джазовых концертов и фестивалей в Рязани

4 января в центре «Фотодом» концертом трио Геннадия Филина откроется выставка «Весь этот джаз»

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В субботу стартует первое событие фестивального цикла «Зимние дни джаза в Рязани». 4 января в 18:00 под аккомпанемент трио Геннадия Филина в музейно-выставочном центре «Фотодом» (ул. Почтовая, 58, 2-й этаж) откроется выставка челябинского фотохудожника Алексея Гольянова «Весь этот джаз».

Работы челябинского мастера Алексея Гольянова рязанцы увидят впервые. Для показа отобраны более 50 портретов лидеров российского и зарубежного джаза, а также жанровые зарисовки джазовых с фестивалей и маршей, которые очень популярны в Челябинске.

Джазовый концерт трио Геннадия Филина начнется в «Фотодоме» 4 января ориентировочно в 18.30. Вход свободный! Для рязанцев играют: Геннадий Филин – фортепиано, Вячеслав Сергеев – барабаны, Константин Панкратов – бас.

Выставка будет работать до 13 января включительно, с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Вход свободный, 0+

Зимние дни джаза в Рязани – трио Геннадия Филина.Автор музыки Геннадий Филин Исполняют: Геннадий Филин - пиано Константин Панкратов - контрабас Вячеслав Сергеев - барабаны

ИСТОЧНИК KP.RU