До Нового года в Рязани о снеге мечтали, после – вывезли 160 куб. м

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:55:19+03:00

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Если перед Новым годом рязанцы мечтали о снеге и даже завозили его в центр города, то теперь убирают его и вывозят. 1 января и в ночь на 2 января снегоуборочная техника в Рязани работала на улицах Свободы, Радищева, Полонского, Николодворянской, Краснорядской, Горького, Свободы, Соборной, Маяковского, площади Ленина.

Как сообщает сайт городской администрации, в этих работах было задействовано 57 сотрудников дирекции благоустройства города и 82 единицы техники. Собрано и вывезено около 160 кубометров снега. На обработку улиц и дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, израсходовали более 200 кубических метров песко-соляной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU