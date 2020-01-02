До Нового года в Рязани о снеге мечтали, после – вывезли 160 куб. м
Если перед Новым годом рязанцы мечтали о снеге и даже завозили его в центр города, то теперь убирают его и вывозят. 1 января и в ночь на 2 января снегоуборочная техника в Рязани работала на улицах Свободы, Радищева, Полонского, Николодворянской, Краснорядской, Горького, Свободы, Соборной, Маяковского, площади Ленина.
Как сообщает сайт городской администрации, в этих работах было задействовано 57 сотрудников дирекции благоустройства города и 82 единицы техники. Собрано и вывезено около 160 кубометров снега. На обработку улиц и дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, израсходовали более 200 кубических метров песко-соляной смеси.
ИСТОЧНИК KP.RU