2020-01-02T11:02:27+03:00
Происшествия

В БСМП на излечении находится рязанец, раненый 1 января из пистолета

Выстрел из травматического оружия прозвучал в квартире на Первомайском проспекте
Сергей ЮРЧЕНКО
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Старые дома в центре города часто становятся местами совместного распития рязанцами алкогольных напитковСтарые дома в центре города часто становятся местами совместного распития рязанцами алкогольных напитковФото: Владимир ФРОЛОВ
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В больнице скорой медицинской помощи, которая пока еще работает в Рязани на улице Дзержинского, находится на излечении горожанин, раненый из травматического пистолета 1 января.

Инцидент произошел в старом аварийном жилом доме во дворах между Первомайским проспектом, улицами Семинарской, Павлова и Пожалостина. 47-летний мужчина получил ранение резиновой пулей в шею. По словам пострадавшего, выстрел был случайным.

В посленовогодние дни рязанским медикам традиционно приходится оказывать помощь значительному количеству людей, получивших травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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