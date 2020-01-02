В БСМП на излечении находится рязанец, раненый 1 января из пистолета
Выстрел из травматического оружия прозвучал в квартире на Первомайском проспекте
Старые дома в центре города часто становятся местами совместного распития рязанцами алкогольных напитковФото: Владимир ФРОЛОВ
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В больнице скорой медицинской помощи, которая пока еще работает в Рязани на улице Дзержинского, находится на излечении горожанин, раненый из травматического пистолета 1 января.
Инцидент произошел в старом аварийном жилом доме во дворах между Первомайским проспектом, улицами Семинарской, Павлова и Пожалостина. 47-летний мужчина получил ранение резиновой пулей в шею. По словам пострадавшего, выстрел был случайным.
В посленовогодние дни рязанским медикам традиционно приходится оказывать помощь значительному количеству людей, получивших травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU