2020-01-02T10:18:27+03:00
Экономика

В нескольких рязанских маршрутах перестали действовать льготные карты

У каждого из них имеется маршрут-дублер, успокаивают городские власти
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Коммерческий общественный транспорт Рязани начал массово провозить горожан по льготным картам с 2017 годаКоммерческий общественный транспорт Рязани начал массово провозить горожан по льготным картам с 2017 годаФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рязани в ряде рейсовых микроавтобусов, движущихся по коммерческим маршрутам 66, 70, 73, 82, 95 и 98, а также нескольким другим, водители с 1 января 2020 года не принимают льготные карты «Умка». Пассажиры вынуждены расплачиваться наличными деньгами или выходят на остановках, ожидая другую единицу транспорта.

Управление транспорта администрации города Рязани уже предупреждало, что часть коммерческого общественного транспорта будет исключена из системы льготной оплаты проезда, но у каждого из таких маршрутов останется маршрут-дублер, где карты льготные продолжат принимать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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