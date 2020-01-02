Окский заповедник получил пожертвованя из Сибири на питомник журавлей

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:58:32+03:00

В питомнике Окского заповедника птиц лечат, содержат, а выросших птенцов выпускают в дикую природу Фото: Владимир ФРОЛОВ

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В адрес питомника редких журавлей, который работает в рязанском селе Брыкин Бор (в Спасском районе), поступили пожертвования... из Сибири. Сделали это сотрудники областной больницы города Тобольска.

В лечебном учреждении работает около 1400 человек. Сотрудники регулярно сдают на вторичную переработку пластик, картон, батарейки и макулатуру – примерно по 400 килограммов вторсырья в неделю. Платят за это не так уж и много, но все вырученные средства медики тратят на восстановление дикой природы в рамках экологической программы «Здоровый человек в здоровой среде».

Новогодний подарок, который пришел на счет Окского государственного биосферного заповедника, составил 9 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU