Окский заповедник получил пожертвованя из Сибири на питомник журавлей
В адрес питомника редких журавлей, который работает в рязанском селе Брыкин Бор (в Спасском районе), поступили пожертвования... из Сибири. Сделали это сотрудники областной больницы города Тобольска.
В лечебном учреждении работает около 1400 человек. Сотрудники регулярно сдают на вторичную переработку пластик, картон, батарейки и макулатуру – примерно по 400 килограммов вторсырья в неделю. Платят за это не так уж и много, но все вырученные средства медики тратят на восстановление дикой природы в рамках экологической программы «Здоровый человек в здоровой среде».
Новогодний подарок, который пришел на счет Окского государственного биосферного заповедника, составил 9 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU