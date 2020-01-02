2020-01-02T08:58:32+03:00
Общество

Окский заповедник получил пожертвованя из Сибири на питомник журавлей

Сибирские медики заработали перечисленные в Рязань средства сбором вторсырья
Валерий КОТОВ
Поделиться:
В питомнике Окского заповедника птиц лечат, содержат, а выросших птенцов выпускают в дикую природуВ питомнике Окского заповедника птиц лечат, содержат, а выросших птенцов выпускают в дикую природуФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В адрес питомника редких журавлей, который работает в рязанском селе Брыкин Бор (в Спасском районе), поступили пожертвования... из Сибири. Сделали это сотрудники областной больницы города Тобольска.

В лечебном учреждении работает около 1400 человек. Сотрудники регулярно сдают на вторичную переработку пластик, картон, батарейки и макулатуру – примерно по 400 килограммов вторсырья в неделю. Платят за это не так уж и много, но все вырученные средства медики тратят на восстановление дикой природы в рамках экологической программы «Здоровый человек в здоровой среде».

Новогодний подарок, который пришел на счет Окского государственного биосферного заповедника, составил 9 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24