К рязанцам пришел полицейский Дед Мороз

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-31T11:48:40+03:00

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Сотрудники рязанской транспортной полиции присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». В период проведения акции, с 19 декабря по 15 января, транспортные полицейские, а также Дед Мороз и Снегурочка дарят новогоднее настроение рязанцам и гостям города. Основное внимание – пассажирам, спешащим в путь. А 30 декабря к новогоднему волшебнику присоединились ученики школы №13, раздававшие сделанные собственными руками поздравительные открытки.

- Наша задача – поделиться положительными эмоциями с людьми, отправляющимися в дорогу, сделать их путь немного интереснее, - отмечают в транспортной полиции.

Любое путешествие должно быть безопасным, в этой связи сотрудники органов внутренних дел на транспорте на постоянно проводят мероприятия, направленные на пресечение происшествий на всей территории обслуживания: пассажирам электропоездов и пешеходам вручаются брошюры о недопустимости нарушений на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU