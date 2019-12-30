2019-12-30T12:18:30+03:00
Происшествия

В Рязани госпитализировали выпавшую с 8 этажа женщину

Инцидент произошел вечером воскресенья на улице Тимакова
Антон КОНОВАЛОВ
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29 декабря в Рязани жительница одного из домов на улице Тимакова выпала из окна лестничного пролета на 8 этаже. Несмотря на падение с большой высоты, она выжила.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, сообщение о госпитализации женщины 1962 года рождения поступило в дежурную часть в 20.40.

Пострадавшая находится в реанимационном отделении Областной клинической больницы. Известно, что у нее перелом позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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