В Скопине открыли парк с асфальтовыми дорожками, но без деревьев
27 декабря в Скопине открыли парк за 12 млн рублей. В микрорайоне Заречный подрядчик ООО «РусБизнес» на площади чуть больше гектара проложил 700 метров асфальтовых дорожек, установил 28 фонарей, 35 лавочек, спортивную и детскую площадки.
Как сообщает издательство «Пресса», на открытие парка приезжал министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов.
Для местных жителей появление нового общественного пространства – это, конечно, событие значимое. По их словам, раньше на том же месте был старый заросший парк машиностроительного завода.
Только вот теперь деревьев здесь нет вовсе, как и другой зелени. По крайней мере, пока, ведь объект, как это часто случается, сдавали в зиму. Так и лежит по всей территории открытый грунт или попросту грязь, которая постепенно разносится по тем самым многомиллионным асфальтовым дорожкам.
Фото: ryazpressa.ru
Детская площадка огорожена рабицей и почему-то пустует. Фото: ryazpressa.ru
Зато спортплощадка забита детьми до отказа. Фото: ryazpressa.ru
ИСТОЧНИК KP.RU