В Скопине открыли парк с асфальтовыми дорожками, но без деревьев

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-30T09:20:17+03:00

Пока детская и спортивная площадки, фонари и лавочки стоят посреди грязи

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27 декабря в Скопине открыли парк за 12 млн рублей. В микрорайоне Заречный подрядчик ООО «РусБизнес» на площади чуть больше гектара проложил 700 метров асфальтовых дорожек, установил 28 фонарей, 35 лавочек, спортивную и детскую площадки.

Как сообщает издательство «Пресса», на открытие парка приезжал министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов.

Для местных жителей появление нового общественного пространства – это, конечно, событие значимое. По их словам, раньше на том же месте был старый заросший парк машиностроительного завода.

Только вот теперь деревьев здесь нет вовсе, как и другой зелени. По крайней мере, пока, ведь объект, как это часто случается, сдавали в зиму. Так и лежит по всей территории открытый грунт или попросту грязь, которая постепенно разносится по тем самым многомиллионным асфальтовым дорожкам.

Фото: ryazpressa.ru

Детская площадка огорожена рабицей и почему-то пустует. Фото: ryazpressa.ru

Зато спортплощадка забита детьми до отказа. Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU