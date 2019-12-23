Дом Загоскина: губернатор Шпак обещал музей, губернатор Любимов сказал – музея не будет

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-23T16:42:16+03:00

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В понедельник, 23 декабря, губернатор Николай Любимов во время традиционной пресс-конференции со СМИ ответил на вопрос блогера Анатолия Тверитнева о судьбе мемориального деревянного дома Загоскина на улице Вознесенской.

Ответ по-настоящему удивил:

- Это как раз тот случай, когда общественность может помочь общему делу. Дом расселен за счет бюджета. Необходимо собраться всем вместе, вложить деньги и отремонтировать дом. Потому что если бюджет начнет ремонтировать этот дом и все остальные деревянные дома, которые однозначно нужно сохранить, вы не увидите ни ФОКов, ни спортзалов – все деньги мы будем тратить на деревянное зодчество.

Если мы переживаем за деревянное наследие, давайте найдем инвестора, отремонтируем дом под офис или магазин. Под музей он не может быть приспособлен, их у нас и так приличное количество. Мы новое здание федерального музея-заповедника никак не достроим…

Напомним, что возможность создания в доме Загоскина Музея путешественников обсуждается с начала двухтысячных. В декабре 2007 года на фасаде установлена мемориальная табличка, свидетельствующая о том, что в этом доме проживал русский исследователь Аляски Лаврентий Загоскин. На открытии присутствовал руководивший в то время регионом Георгий Шпак.

Мы позвонили директору Музея путешественников Александру Капитанову:

- Музей в доме Загоскина будет – это будет «Музей русской Америки», филиал Музея путешественников. Сам Музей путешественников станет не рязанским, а межрегиональным (центральным) и со временем переедет в новое здание. Инициатива согласована с Русским географическим обществом и одобрена всеми его членами.

Мемориальная доска на доме Загоскина.

ИСТОЧНИК KP.RU