Новый томограф поможет Рязани в борьбе с главной причиной смертности

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-19T10:10:15+03:00

Аппарат за 50 млн. рублей установили в кардиодиспансере. Он позволит оперативно выявлять болезни сердца и другие опасные недуги

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Новый аппарат для высокоскоростной компьютерной томографии установили в Рязанском кардиодиспансере. В регионе таких больше нет: он создает 128 «срезов» за полсекунды, сообщили в областном минздраве. Закуплен он в рамках нацпроекта «Здравоохранение» примерно за 50 млн. рублей.

Ранее и неинвазивное выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы – это главное, что даст региону современный томограф. Прежде всего, речь идет о диагностике острого коронарного синдрома, который остается причиной смертности №1, но на этом, конечно, функциональное назначение дорогущего оборудования не ограничивается.

Пока аппарат работает в тестовом режиме, а первых пациентов на нем планируют обследовать уже в январе 2020 года.

vk.com/minzdravro

ИСТОЧНИК KP.RU