2019-12-18T17:05:18+03:00
Общество

Рязань в четверг приблизится к тепловому рекорду

И днем, и ночью прогнозируются небольшие осадки
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз для Рязанской области на четверг. Аномально теплая погода сохранится: температура воздуха ожидается на уровне 0…+5 градусов ночью и +1…+6 градусов днем. При этом в Рязани рекорд тепла для 19 декабря составляет +5,2 градуса.

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, небольшие осадки выпадут в большинстве районов, причем как днем, так и ночью.

Ветер прогнозируется сильный: днем северо-западный 7-12 м/с, местами даже 15-20 м/с, то есть в последнем случае - прямо-таки буря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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