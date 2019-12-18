Рязань в четверг приблизится к тепловому рекорду
И днем, и ночью прогнозируются небольшие осадки
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Опубликован прогноз для Рязанской области на четверг. Аномально теплая погода сохранится: температура воздуха ожидается на уровне 0…+5 градусов ночью и +1…+6 градусов днем. При этом в Рязани рекорд тепла для 19 декабря составляет +5,2 градуса.
По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, небольшие осадки выпадут в большинстве районов, причем как днем, так и ночью.
Ветер прогнозируется сильный: днем северо-западный 7-12 м/с, местами даже 15-20 м/с, то есть в последнем случае - прямо-таки буря.
ИСТОЧНИК KP.RU