Запустив квадрокоптер в центре города, рязанец попал на крупный штраф
За незаконный запуск беспилотного летательного аппарата в центре Рязани наказали местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной транспортной прокуратуре.
Как рассказали в надзорном органе, перед запуском беспилотника мужчина должен был предоставить властям план полета и получить соответствующее разрешение. Об этом четко указано в Федеральных правилах использования воздушного пространства РФ: «использование воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом в воздушном пространстве классов A, C и G происходит на основании плана полета и разрешения на использование воздушного пространства».
Кроме того, использование воздушного пространства беспилотником должно происходить через установление временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений в интересах других пользователей воздушного пространства.
В итоге, рязанца привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU