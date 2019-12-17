2019-12-17T13:23:40+03:00
Общество

Запустив квадрокоптер в центре города, рязанец попал на крупный штраф

Мужчина не предоставил план полета и не получил разрешения. Транспортной прокуратуре это очень не понравилось
Яков РЫКОВ
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Запустив квадрокоптер в центре города, рязанец попал на крупный штраф.Запустив квадрокоптер в центре города, рязанец попал на крупный штраф.Фото: Александр ГЛУЗ
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За незаконный запуск беспилотного летательного аппарата в центре Рязани наказали местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

Как рассказали в надзорном органе, перед запуском беспилотника мужчина должен был предоставить властям план полета и получить соответствующее разрешение. Об этом четко указано в Федеральных правилах использования воздушного пространства РФ: «использование воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом в воздушном пространстве классов A, C и G происходит на основании плана полета и разрешения на использование воздушного пространства».

Кроме того, использование воздушного пространства беспилотником должно происходить через установление временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений в интересах других пользователей воздушного пространства.

В итоге, рязанца привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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