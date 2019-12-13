Четыре года подряд жителей рязанского поселка оставляют без горячей воды

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-13T13:02:07+03:00

Всему виной – котельная, принадлежащая третьему лицу. Отвечать же за все будут коммунальщики

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В жилых домах бывшего военного городка №20 под Рязанью (Окское сельское поселение) люди четыре года подряд с окончанием отопительного периода остаются без горячей воды. На самом деле такие случаи в регионе далеко не единичны, но в УФАС рассматривалась именно жалоба на муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанское».

Коммунальщики оправдывались двумя обстоятельствами:

- давать горячую воду отдельно от отопления котельная не способна технически;

- собственник автономного источника тепла - третье лицо, которое при этом находится в стадии банкротства.

Тем не менее, «ЖКХ Рязанское» как теплоснабжающая организация никаких мер для восстановления нарушенных прав граждан не предпринимало. Поэтому антимонопольщики выдали предписание, чтобы МКП прекратило злоупотреблять доминирующим положением на рынке и перестало ограничивать потребителей в праве получения коммунальной услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU