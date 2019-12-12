2019-12-12T15:39:01+03:00
Происшествия

Рыбалка на Пре может стоить рязанцу полмиллиона рублей

Он решил расставить сеть на территории национального парка «Мещера»
Антон КОНОВАЛОВ
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На реке Пра в окрестностях поселка Лесохим поймали браконьера. Во-первых, 55-летний рязанец использовал для лова рыбы сеть, что само по себе запрещено, во-вторых, он промышлял на территории национального парка «Мещера».

В какой период произошло задержание, пресс-служба областного УМВД не уточняет. Известно, что участковые получили информацию об участке, где расставить сеть было бы удобнее всего, от местных жителей, а во время одного из рейдов застали рыболова на месте преступления.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»), по которой ему грозит штраф 300 -500 тысяч рублей или лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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