Рыбалка на Пре может стоить рязанцу полмиллиона рублей
На реке Пра в окрестностях поселка Лесохим поймали браконьера. Во-первых, 55-летний рязанец использовал для лова рыбы сеть, что само по себе запрещено, во-вторых, он промышлял на территории национального парка «Мещера».
В какой период произошло задержание, пресс-служба областного УМВД не уточняет. Известно, что участковые получили информацию об участке, где расставить сеть было бы удобнее всего, от местных жителей, а во время одного из рейдов застали рыболова на месте преступления.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»), по которой ему грозит штраф 300 -500 тысяч рублей или лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU