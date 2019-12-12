2019-12-12T15:28:53+03:00
Общество

Рязанская НПК ввела в эксплуатацию новую испытательную лабораторию

Единый лабораторный корпус использует принципиально новые подходы в организации контроля качества продукции
Иван АНТОНОВ
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Установка для определения октанового числа. Таких в России всего три.Установка для определения октанового числа. Таких в России всего три.Фото: Павел АВЕРИН
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Строительство единого лабораторного корпуса (ЕЛК) испытательной лаборатории стало одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет компании, входящей в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть».

Новая лаборатория объединила разрозненные прежде площадки. Но это не основная цель: в ЕЛК используются принципиально новые подходы в организации контроля качества продукции. Именно в Рязани впервые в стране реализован принцип организации рабочих мест не по видам анализируемой продукции, а по типу физико-химических испытаний. При этом ежедневно производится около 500 отборов проб и 1500 испытаний.

Сотрудники лаборатории с помощью современного оборудования обеспечивают точный и оперативный анализ поступаемой нефти и компонентов, необходимых, в том числе, для производства высокооктановых автомобильных бензинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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