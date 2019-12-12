Рязанская НПК ввела в эксплуатацию новую испытательную лабораторию
Строительство единого лабораторного корпуса (ЕЛК) испытательной лаборатории стало одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет компании, входящей в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть».
Новая лаборатория объединила разрозненные прежде площадки. Но это не основная цель: в ЕЛК используются принципиально новые подходы в организации контроля качества продукции. Именно в Рязани впервые в стране реализован принцип организации рабочих мест не по видам анализируемой продукции, а по типу физико-химических испытаний. При этом ежедневно производится около 500 отборов проб и 1500 испытаний.
Сотрудники лаборатории с помощью современного оборудования обеспечивают точный и оперативный анализ поступаемой нефти и компонентов, необходимых, в том числе, для производства высокооктановых автомобильных бензинов.
ИСТОЧНИК KP.RU