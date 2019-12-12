Два человека погибли на пожаре в Рязанской области
Сходу их личности установить не удалось. СК проводит проверку
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На пожаре в деревне Михалково Александро-Невского района погибли двое мужчин. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, сразу их личности установить не удалось.
Трагедия произошла 10 декабря. Огонь полностью охватил одноэтажный жилой дом, одна часть которого – бревенчатая, другая обложена шлакоблоком. На вызов, поступивший в 22.33, выезжали четыре пожарных расчета в составе 10 человек личного состава.
По факту гибели людей Скопинским МСО регионального СУ СКР проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU