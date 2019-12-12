2019-12-12T09:34:06+03:00
Происшествия

Два человека погибли на пожаре в Рязанской области

Сходу их личности установить не удалось. СК проводит проверку
Антон КОНОВАЛОВ
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На пожаре в деревне Михалково Александро-Невского района погибли двое мужчин. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, сразу их личности установить не удалось.

Трагедия произошла 10 декабря. Огонь полностью охватил одноэтажный жилой дом, одна часть которого – бревенчатая, другая обложена шлакоблоком. На вызов, поступивший в 22.33, выезжали четыре пожарных расчета в составе 10 человек личного состава.

По факту гибели людей Скопинским МСО регионального СУ СКР проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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