Крупнейшую в европейской части России ферму открыли в Рязанской области

СЕГОДНЯ 20:51 2019-12-11T20:53:56+03:00

Животноводческий комплекс на 6 тысяч голов создаст более 230 рабочих мест в Шацком районе

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11 декабря невдалеке от села Ольхи в Шацком районе открылся крупный животноводческий комплекс, рассчитанный на 6 тысяч голов крупного рогатого скота и площадок для выращивания молодняка молочных пород коров на 7 тысяч 800 голов.

Новый комплекс стал частью OOO «Ока Молоко», входящего в крупнейший российский холдинг «ЭКО-Нива АПК».

Стоимость проекта превысила 4,5 млрд рублей из которых более 4,1 млрд - это заемные средства. Строительство комплекса началось в 2018 году. По проектной мощности он будет рассчитан на производство 54 тысяч тонн молока ежегодно. На предприятии, оснащенным новейшим оборудованием и системами, будут трудиться более 230 жителей Шацкого района.

На предприятии, оснащенным новейшим оборудованием и системами, будут трудиться более 230 жителей Шацкого района.Фото: Константин МОГИЛИН

На торжественном открытии нового комплекса побывали губернатор региона Николай Любимов и президент российско-германской группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

- Сегодня мы открыли по-настоящему огромную ферму, которая вдохнет жизнь в Шацкий район. Появляются новые рабочие места, инфраструктура и дополнительные налоговые поступления. Без помощи министерства сельского хозяйства России и руководства Рязанской области у нас едва ли получилось это сделать, - отметил Штефан Дюрр.

Специально для нового предприятия поставили более семи тысяч голов скота. Из них свыше 4800 коров находились на ферме ко дню ее открытия.

Специально для нового предприятия поставили более семи тысяч голов скота. Из них свыше 4800 коров находились на ферме ко дню ее открытия. Остальных животных временно разместили в животноводческих комплексах в Пителинском и Чучковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU