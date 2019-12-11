В двух десятках домов Рязани 12 декабря отключат электричество

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-11T13:51:48+03:00

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На 12 декабря в Рязани запланировали очередные работы на воздушной линии электропередач. Их, как сообщает пресс-служба городской администрации, проводит ООО «Ландшафт-Строй». Связанное с этим отключение электроэнергии продлится с 9.30 до 16.00.

Без света на указанное время останутся почти два десятка домов в Горроще – на улицах Толстого, Гоголя, Островского и Полетаева.

Итак, отключение затронет следующие адреса:

- ул. Толстого, д.6/20, д.8, д.8а, д.12, д.12а, д.14/19,

- ул. Гоголя, д.12/9, д.16а, д.18,

- ул. Островского, д.11/17, д.13, д.15, д.17,

- ул. Полетаева, д.11, д.11 корп.1, д.13, д.13 корп.1, д.15, д.15 корп.1.

ИСТОЧНИК KP.RU