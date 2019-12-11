В Турлатове женщина с ребенком на Kia врезалась в бетонный блок
10 декабря в поселке Турлатово в ДТП попала 26-летняя жительница Саратова и ее дочь, которой исполнилось всего 3 месяца. На неосвещенной дороге вблизи дома 9 по улице Новой водитель Kia Sportage протаранила стоящий посреди проезжей части бетонный блок.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области, женщина попросту не справилась с управлением. Маленькую пассажирку доставили в больницу, но, к счастью, обошлось без серьезных травм.
- Установлено, что девочка перевозилась с использованием детского удерживающего устройства. Вполне вероятно, что в противном случае последствия ДТП были бы значительно более тяжкими, - добавили в полиции.
Всего за минувшие сутки в пяти ДТП на территории региона различные травмы получили пять человек.
Фото: УМВД по Рязанской области.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU