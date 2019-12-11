2019-12-11T10:48:53+03:00
Происшествия

В Турлатове женщина с ребенком на Kia врезалась в бетонный блок

3-месячная девочка с легкими телесными повреждениями доставлена в больницу
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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10 декабря в поселке Турлатово в ДТП попала 26-летняя жительница Саратова и ее дочь, которой исполнилось всего 3 месяца. На неосвещенной дороге вблизи дома 9 по улице Новой водитель Kia Sportage протаранила стоящий посреди проезжей части бетонный блок.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области, женщина попросту не справилась с управлением. Маленькую пассажирку доставили в больницу, но, к счастью, обошлось без серьезных травм.

- Установлено, что девочка перевозилась с использованием детского удерживающего устройства. Вполне вероятно, что в противном случае последствия ДТП были бы значительно более тяжкими, - добавили в полиции.

Всего за минувшие сутки в пяти ДТП на территории региона различные травмы получили пять человек.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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