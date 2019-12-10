Сторонники партии «Единая Россия» провели «РосКвиз» для рязанских школьников

СЕГОДНЯ 21:47 2019-12-10T21:53:10+03:00

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10 декабря в преддверии Дня Конституции РФ сторонники партии «Единая Россия» провели для рязанских школьников интеллектуальную игру «РосКвиз».

«Отрадно, что с момента нашей последней встречи количество команд увеличилось и сегодня за звание лучшей будут соревноваться пять команд. Вам предстоит выполнить перечень заданий, применив свои знания, логику и смекалку. Желаю всем удачи, пусть победит сильнейший!» — приветствовала участников председатель Совета сторонников города Рязань Елена Синица.

В интеллектуальной игре приняли участие команды четырех школ областного центра и Рязанского технологического колледжа. Им предстояло ответить на ряд вопросов, которые касались главного закона РФ. Например, что является главной ценностью согласно Конституции, кто из императоров первым попытался внести конституционные преобразования и что означает слово «конституция» в переводе с латинского языка. Также участники вспомнили, какая башня изображена на внутренней обложке паспорта гражданина РФ и кто может стать президентом.

«Игра «РосКвиз» посвящена значимым датам в истории России. Она помогает школьникам узнать что-то новое и полезное для себя, — отметила Елена Синица. — Сегодня все показали высокий уровень знаний! Игра доставила удовольствие не только командам, но и зрителям, жюри. Мы еще раз убедились, насколько умными и грамотными растут наши дети».

По результатам напряженной борьбы лучшей стала команда школы №71. Второе место заняли участники из рязанской школы №1, третье — у представителей школы №57, Рязанского технологического колледжа, гимназии №2. Все участники получили дипломы и сувениры.

Напомним, предыдущая игра «РосКвиз» прошла в преддверии Дня народного единства.

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ИСТОЧНИК KP.RU