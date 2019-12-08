Рязанские метеорологи дали прогноз на начало недели

СЕГОДНЯ 19:23 2019-12-08T19:25:09+03:00

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Рязанский филиал Гидрометцентра рассказал, какой погоды стоит ждать в Рязанской области 9 декабря, а также опубликовал предварительный прогноз на два следующих дня. До среды включительно метеорологи похолодания не предсказывают.

Все эти дни температура по региону будет держаться в одних и тех же пределах: -4…+1 либо -3…+2 ночью и -2…+3 днем. В Рязани же в светлое время суток значения ожидаются сплошь положительные. Определенный дискомфорт при этом продолжит создавать довольно сильный юго-западный (в среду – с переходом на северо-западный) ветер с порывами до 15 м/с.

Местами в каждый из трех первых дней недели возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Конкретно областной центр в понедельник они, скорее всего, обойдут стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU