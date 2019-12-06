Рязанцы продолжают терять сбережения, доверяя липовым банкирам

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-06T17:04:28+03:00

Правда, на сей раз к местным полицейским обратился находящийся в командировке житель Московской области

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Мошенники по классической схеме украли сбережения еще одной жертвы. На сей раз липовым банкирам поверил 30-летний житель Московской области, который был в Рязани в командировке.

5 декабря мужчине позвонила «сотрудница службы безопасности» известного банка и соединила со «специалистом», который заявил о попытке взломать его личный кабинет. Все 270 тысяч рублей, имевшихся на карте, по указаниям аферистов гость города снял в банкомате и перевел на другой счет – якобы в «резервную ячейку», а на самом деле в чужой карман.

До этого от мошенников, действующих по похожей схеме, пострадала целая группа людей, причем разных возрастов. Совсем недавно сообщалось о 25-летнем рязанце и 50-летнем рабочем из Скопина, лишившихся 165 тысяч и 307 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU