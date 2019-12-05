2019-12-05T15:12:56+03:00
Происшествия

Пожар в рязанской глубинке унес жизнь пожилой женщины

Горела одна из восьми квартир в двухэтажном доме. Погибла ее хозяйка
Антон КОНОВАЛОВ
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4 декабря в селе Голдино Михайловского района загорелась одна из восьми квартир в двухэтажном кирпичном доме. Огнем повреждена комната, где находилась 83-летняя хозяйка жилища. К сожалению, в результате пожара женщина погибла, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

На вызов, поступивший в 16.17, выезжали семь человек личного состава на трех пожарных автомобилях. Причина случившегося устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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