5 декабря в Рязанской области погода прогнозируется, мягко говоря, не очень

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-04T14:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в среду, 4 декабря, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, сделало рассылку предупреждающих Sms-сообщений. Говорится, что 5 декабря на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами ожидается метель. На дорогах и тротуарах возможна гололедица. Отдельные порывы ветра составят 18 метров в секунду.

Ведомство призывает рязанцев и гостей региона проявлять бдительность, а в случаи возникновения чрезвычайных ситуация звонить «01» и «101».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/747756" frameborder="0"></iframe> В Рязань пришла зима.Местами в Рязанской области ожидается метель. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU