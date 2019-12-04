2019-12-04T14:19:36+03:00
Общество

5 декабря в Рязанской области погода прогнозируется, мягко говоря, не очень

МЧС сделало предупредительную Sms-рассылку
Роман ДОРОФЕЕВ
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Днем в среду, 4 декабря, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, сделало рассылку предупреждающих Sms-сообщений. Говорится, что 5 декабря на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами ожидается метель. На дорогах и тротуарах возможна гололедица. Отдельные порывы ветра составят 18 метров в секунду.

Ведомство призывает рязанцев и гостей региона проявлять бдительность, а в случаи возникновения чрезвычайных ситуация звонить «01» и «101».

В Рязань пришла зима.Местами в Рязанской области ожидается метель. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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