5 декабря в Рязанской области погода прогнозируется, мягко говоря, не очень
Днем в среду, 4 декабря, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, сделало рассылку предупреждающих Sms-сообщений. Говорится, что 5 декабря на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами ожидается метель. На дорогах и тротуарах возможна гололедица. Отдельные порывы ветра составят 18 метров в секунду.
Ведомство призывает рязанцев и гостей региона проявлять бдительность, а в случаи возникновения чрезвычайных ситуация звонить «01» и «101».
В Рязань пришла зима.Местами в Рязанской области ожидается метель. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»